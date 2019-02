R4E – Rowing For Ever – Mercoledì a Firenze l’inaugurazione del progetto della

sportfair

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Si terràl’inaugurazione delR4E –Forè pronta per la presentazione diFor– ildedicato alla promozionepratica sportiva come strumento di socializzazione e di inclusione. Un’iniziativa che porta il cappelloFederazione Italiana Canottaggio, sostenuta da Fondazione Angelini e promossa da Fondazione Vodafone Italia attraverso il portale Oso -Ogni Sport Oltre-, la Community sportiva per atleti disabili fisici e intellettivi. Previsti tre poli e uno di questi è quello che sarà inaugurato, nei localiSocietà Canottieri ””, storico sodalizio remiero fiorentino con sede a Ponte Vecchio,6 febbraio alle ore 15.00 (locandina in allegato) con un Open Day alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune diAndrea ...