In Venezuela Putin non ha fretta

Di Battista : 'Senza Putin ci sarebbe già stato un intervento armato USA in Venezuela' : In Venezuela la situazione politica è sempre più complessa, tra presidenti contestati dalla popolazione e presidenti autonominati. Intanto sono molti gli interventi a tal proposito anche nel mondo politico italiano. L'ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista, al riguardo, ha rilasciato dichiarazioni molto nette nelle ultime ore. Secondo la sua opinione gli USA sarebbero già intervenuti da tempo nello stato sudamericano, se non fosse stato ...

Venezuela - miliziani legati a Putin inviati a difesa di Maduro : Un gruppo di contractor , miliziani, privati collegati al Cremlino sono volati in Venezuela per rinforzare la sicurezza del presidente Nicola Maduro, secondo fonti citate dall'agenzia britannica ...

Venezuela - Di Battista : "Senza Putin intervento armato Usa" : Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista , in un post dedicato alla crisi politica in Venezuela. "Io non l'ho mai difeso come non ho mai difeso Gheddafi, e ovviamente non li sto paragonando,. Qua ...

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato degli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...

Venezuela - Maduro : "No a governi extracostituzionali". Putin si schiera con lui : La crisi. Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato di non voler accettare che "un qualsiasi Impero ci imponga governi per vie extracostituzionali". In un messaggio sul suo account ...

Putin - Erdogan - Assad : chi sta con il Venezuela di Maduro : Nel coro quasi unanime di sostegno a Juan Guaidó spicca il drappello di governi che invece si schiera con il sempre più screditato presidente Maduro. Il più esplicito è il presidente della Turchia, ...