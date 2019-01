Regionalismo differenziato | la “secessione dei ricchi” e l’appello del Sud

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "No alla secessione dei ricchi". No aldelle Regioni del Nord che vuole il governo. "Non voltatevi dall'altra parte", questo il manifesto/appello che società civile, docenti universitari, economisti e scrittori rivolgono ai parlamentari del Sud e ai cittadini "perché non fingano di non vedere".Se passerà l'intesa tra le Regioni del Nord e il governo – è scritto nel testo – saremo posti di fronte a quella che Gianfranco Viesti ha definito, a giusta ragione, la "secessione dei ricchi". Dalla sanità alla scuola, all'università, al welfare, ai servizi al cittadino nascere e vivere al Sud significherà avere meno diritti sostanziali, economici e sociali in confronto ai residenti nelle regioni ricche del Paese.Il 15 febbraio, se passerà nel Consiglio dei ministri – al di fuori di un ...