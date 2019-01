Conte | euro ha creato debito e meno crescita | italiani a lungo pazienti con Ue

I dubbi di Conte sull'europeismo francese : da Davos attacca Parigi su Fincantieri e seggio Onu : Dopo giorni di botta e risposta tra Parigi e Roma è Giuseppe Conte ad attaccare la Francia su due fronti: la questione Fincantieri e il seggio permanente nel Consiglio di sicurezza Onu. In entrambi i casi chiede che non prevalgano i singoli stati ma che l'Unione europea faccia, concretamente, squadra. Sul primo fronte il premier non usa mezzi termini: "È paradossale - ha detto ai margini a margine dei lavori del Wef di Davos - che ...

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Italia-Francia - Conte : “Europa batta un colpo su sviluppo dell’Africa”. Bruxelles : “Nessun Paese Ue fa politiche coloniali” : Le tensioni tra Italia e Francia escono dal recinto del dibattito sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’, e si allargano ai rapporti fra l’Unione europea e l’Africa. In un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la richiesta a Bruxelles “di affrontare il tema dello sfruttamento delle risorse africane e della decolonizzazione“. Un concetto ribadito ancor più chiaramente dal premier Giuseppe Conte: ...

Matera 2019 - Conte e la battuta sul cerimoniale prima di iniziare l’intervento : “Come le suocere e l’Europa…” : “Dovete sapere che con gli oppositori politici si negozia, si tratta. Con le mogli, con le suocere, con l’Unione europea e con il cerimoniale no”. Così ha scherzato il presidente Giuseppe Conte, prima di cominciare il proprio intervento alla giornata inaugurale di “Matera Capitale europea della Cultura 2019″ L'articolo Matera 2019, Conte e la battuta sul cerimoniale prima di iniziare l’intervento: “Come ...

Conte scivola sui Sassi : accoglienza tiepida tra i notabili della città europea della cultura 2019 : "Nei prossimi giorni faremo cabine di regìa per gli investimenti, strutture tecniche per la progettazione, un grande piano per la messa in sicurezza del territorio e un ambizioso progetto di ammodernamento del sistema strutturale che non può non coinvolgere la Basilicata, dove arrivare è ancora una intrapresa non degna di un paese civile...". Al termine del suo intervento, Giuseppe Conte snocciola un po' di abbozzi di idee ...

Matera Capitale europea della Cultura 2019 - Conte alla cerimonia inaugurale : “Da qui deve partire la riscossa del Sud” : È il giorno della cerimonia inaugurale dell’anno da Capitale europea della Cultura per Matera. “Da questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud“, ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nell’auditorium della Cava del Sole. In serata, dopo una visita nel centro storico a ridosso dei rioni Sassi, il presidente del Consiglio sarà in piazza San Pietro Caveoso per il momento clou della giornata che sarà trasmesso dalle ...

Conte in Niger : “L’Europa rischia di franare per il problema irrisolto dei migranti” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. Giuseppe Conte parla ...