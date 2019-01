Ciclismo | freni a disco contro freni classici | come si comportano le squadre World Tour?

Ciclismo - una nuova De Rosa con freni a disco per la Nippo Fantini : Non solo gli organici delle squadre si presenteranno rinnovati al via della stagione di Ciclismo 2019, ormai alle porte, ma anche le maglie e le biciclette. La Nippo Fantini Faizanè ha svelato le De Rosa con cui Marco Canola, Moreno Moser e gli altri corridori del team saranno in corsa dal prossimo gennaio. La partnership tra la squadra italo giapponese e lo storico marchio milanese è ormai consolidata, ma nel 2019 le bici saranno rinnovate con ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali testa i freni a disco in allenamento : A poco più di un mese dalla fine della stagione 2018 Vincenzo Nibali è tornato in sella per le prime pedalate in vista della vera e propria ripresa della preparazione. Il campione siciliano ha approfittato di questa pausa agonistica anche per testare una bicicletta con i freni a disco, componente che potrebbe usare in alcune gare nel 2019. Nibali si è divertito a scendere tra i sentieri sterrati nella zona di San Baronto, in Toscana, dove ha ...