Icardi-Inter | ingaggio e nuova clausola | così l' accordo è possibile

Inter - Wanda Nara : 'Icardi rinnova al 100%' : Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. 'C'è piena ...

Wanda Nara sorprendente - le parole della moglie di Icardi fanno discutere : “mi fanno passare per stronza! Io e Mauro non abbiamo chiesto niente all’Inter” : Wanda Nara sincera e senza peli sulla lingua sul rinnovo di Icardi con l’Inter: le parole della sexy moglie dell’attaccante argentino fanno ancora discutere Wanda Nara riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, non solo per foto e video sexy postati sui suoi canali social, ma anche e soprattutto per questioni più calde che interessano ai tifosi nerazzurri, come per esempio il rinnovo di Mauro Icardi con ...

Inter - Icardi bloccato dall'attesa : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Modric-Inter: strada in discesa Le ultime notizie sull'Inter Spalletti: «Icardi è sfortunato»

Graziani : 'A Spalletti voglio bene - ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L'Inter ha un problema' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti. 'L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...

Inter - Icardi 360' senza gol in A : e su azione uno in tre mesi : Il digiuno in campionato dura da quattro partite. Quasi un record: a inizio stagione non segnò nelle prime cinque, ma ne saltò una e mezza per infortunio. Per un altro, anche un attaccante, sarebbe ...

Mauro Icardi il grande assente di Inter-Sassuolo : L’ultima volta che Icardi aveva toccato solo sedici palloni in una gara, era finita con un gol nel recupero nel derby, con un movimento che i bambini che studiano da centravanti riguardano per imparare, con il solito «presente» urlato all’appuntamento con il gol.Con il Sassuolo no, per Mauro Icardi in comune con il derby ci sono solo quei sedici tocchi. Il resto è tutto diverso, compreso il movimento sull’ultimo cross che poteva ...

Inter-Sassuolo - Icardi tocca appena 16 palloni : La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Mauro Icardi e porta a galla le sue statistiche contro il Sassuolo. 'L'ultima volta che aveva toccato solo sedici palloni in una gara, era finita con un gol nel recupero ...

Inter - Marotta sul rinnovo di Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme' : Marotta spazza i rumors delle ultime settimane e blinda Mauro Icardi. Il rinnovo del contratto del capitano argentino dell'Inter sembra sia soltanto questione di ore. L'annuncio dell'amministratore delegato è arrivato al termine della gara contro il Sassuolo (finita 0-0). Società e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo con il bomber nerazzurro che sembra aver scacciato le sirene tentatrici provenienti dalla Spagna (Real Madrid) e ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Icardi si è mosso poco” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il pareggio nel match di campionato contro il Sassuolo, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho cercato di trovare le soluzione per fare meglio però il nocciolo della questione ...

Mercato : l'Inter stringe con Icardi - mezza Europa su Belotti : Gli ultimi 10 giorni di Mercato ruotano attorno al maxi-giro di attaccanti che coinvolge soprattutto HIGUAIN, destinato a riabbracciare Maurizio Sarri al Chelsea, e Krzysztof PIATEK , destinato al ...