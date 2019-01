Germoglia la vita sulla Luna | i cinesi seminano il cotone sul lato oscuro

Luna - la Cina : “C’è vita sul nostro satellite. Germogliato seme di cotone” : Un’altra ‘prima volta‘ per la sonda cinese Chang’e-4 che solo pochi giorni fa ha conquistato il primato sbarcando sul lato oscuro della Luna, quello cioè che nessuno vedrà mai. Gli scienziati di Pechino hanno annunciato di essere riusciti a far germogliare un seme sul satellite: una piantina di cotone. E le immagini pubblicate sul sito dell’Istituto di ricerca tecnologica avanzata dell’Università di Chongqing ...