Battisti | il videoracconto di Bonafede sembra uno spot | “Giornata che non

(Di martedì 15 gennaio 2019) “Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo”. Così, con questo titolo, il ministro della Giustizia Alfonsoha pubblicato sul proprio profilo Facebook una sorta didell’arrivo di Cesarea Roma. Quasi 4 minuti di immagini, con tanto di musica di sottofondo e foto, che ripercorrono l’atterraggio e il trasferimento dell’ex terrorista in carcere. Il video però non è stato ben accolto ed è stato sommerso di critiche sul web: molti infatti accusano il Guardasigilli di aver fatto una inopportuna spettacolarizzazioneL'articolo, ildiuno: “Giornata che non dimenticheremo”. Ma fioccano le critiche proviene da Il Fatto Quotidiano.