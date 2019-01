Supercoppa | anche Eleven Sports contro la disputa del match in Arabia

Cristiano Ronaldo - l'uomo delle finali in campo anche in Supercoppa : Archiviata la pausa invernale, per la Juventus è tempo di tornare a conquistare trofei. Questo pomeriggio i bianconeri sono volati a Gedda, dove mercoledì sera, alle ore 18:30 italiane, si disputerà la finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan. Massimiliano Allegri è fortemente motivato a riportare questo titolo a Torino, anche per mettere nella bacheca personale il decimo trofeo vinto con la Vecchia Signora. Il mister, nella conferenza post ...

Calcio - arrivederci vacanze - ora si torna in campo : per Juve e Milan c'è anche la Supercoppa : arrivederci vacanze, ora si torna in campo. Per la gioia di milioni di tifosi, che occuperanno i loro giorni tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, campionato, Champions ed Europa League. La Juventus ...

Supercoppa italiana - anche Salvini contro la finale a Gedda : “è una schifezza” : Matteo Salvini ha parlato del sessismo relativo alla finale di Supercoppa italiana che si giocherà a Gedda il 16 gennaio “Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza“. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, riferendosi alla finale di Supercoppa italiana che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, ...

Supercoppa Italiana “sessista” - anche la Lega interviene : “roba da Medioevo” : Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della commissione Esteri della Camera, ha tuonato contro la Supercoppa Italiana di Gedda “Il nostro calcio ha chiuso malissimo il 2018 tra gravi violenze, ululati razzisti e vergognose scritte sulle stragi dell’Heysel, di Superga e di Scirea, ma sembra voler iniziare il 2019 ancora peggio, facendosi umiliare dall’Arabia Saudita, svendendo i nostri valori per pochi ...