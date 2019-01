L' Eredità | Flavio Insinna rischia grosso | la domanda sul Santo | spunta Rocco Siffredi

L'Eredità - il sondaggio su Flavio Insinna. 'Vi piace?' - la risposta raggelante che scatena il terremoto Rai : Un sondaggio su Flavio Insinna . Ci mancava solo questa a L'Eredità in una stagione funestata dai sospetti e dalle accuse dei complottisti social. Su Twitter, ogni sera, è una pioggia di commenti ...

L'Eredità - l'uccello più piccolo? Figura da topo di Luigi : risposta da sotterrarsi - Flavio Insinna lo sfotte : Una Figura da...topo per Luigi, l'ultimo disastroso concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo nella puntata di domenica 13 gennaio, alle battute finali: Luigi sfida la campionessa per arrivare alla Ghigliottina. Insomma, Luigi dovrebbe anche essere uno d

L'Eredità - Flavio Insinna può saltare : Rai - la voce pesantissima su Casimiro Lieto : In Rai l'uomo del momento è Casimiro Lieto, l'autore vicinissimo ad Elisa Isoardi appena passato da La prova del cuoco a La vita in diretta, il programma di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi in crisi d'ascolti. La missione di Lieto, alzare lo share. E sul passaggio dell'autore a La vita in dirett

L'Eredità - il delirio del concorrente : "Spetalare". Flavio Insinna senza parole - subbuglio in rete : Vi ricordate il caso del "petaloso", il termine inventato da un bimbo poi entrate nel vocabolario e finita al centro del movimento politico di Beatrice Lorenzin? Bene, sicuramente lo ricordava l'improbabile concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, che ha forn

L'Eredità - oscenità del concorrente : "Fare le leggi?" - anche Flavio Insinna gli ride in faccia : Eccovi servita la gaffe del sabato sera. Gaffe assai tragica. Siamo a L'Eredità, il seguitissimo quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alle battute iniziali, alle domande a bruciapelo che vengono rivolte ai concorrenti. Una di queste appare davvero semplice. E recita: "Fare le

L'Eredità - il clamoroso trionfo di Flavio Insinna su Paolo Bonolis e Avanti un altro : Gode Flavio Insinna, si dispera Mediaset. Questo, in estrema sintesi, il verdetto dello share. Il punto è che il divario tra L'Eredità di Rai 1 e Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 che ha scalzato i quiz di Gerry Scotti, si sta facendo pesante. Molto pesante. Lo test

L'Eredità - Flavio Insinna e la "strana coincidenza". Dopo la risposta blasfema - gli autori Rai... : Strane coincidenze a L'Eredità. Un paio di puntate prima era andato in scena il dramma di Flavio Insinna, costernato per la risposta del concorrente Fabrizio su numero di presenti all'Ultima cena: "10", aveva risposto, per poi correggersi in "12". Sbagliato in entrambi i casi, per la preoccupazione

L'Eredità - grave imbarazzo per Flavio Insinna : il disastro dei suoi autori sulla risposta calcistica : Certo, de L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1, se ne parla assai a causa delle grottesche, surreali, impensabili gaffe dei concorrenti, i quali spesso e volentieri sfoggiano tutta la loro ignoranza. Ma in questo caso bisogna parlare di quello che appare un er

Momento ‘blasfemo’ a L’Eredità. Flavio Insinna trema - gelo in studio : Momento ‘blasfemo’ a L’Eredità. Il quiz preserale della Rai non smette di regalarci momenti “top”. Ogni sera ne succede una e il povero Flavio Insinna finirà con il perdere la testa. Però, diciamolo, si diverte un sacco. Anche perché la gaffe più strepitose non sono mica preparate e la “sorpresa” rende tutto più “wow”. Le facce di Flavio Insinna la dicono lunga… Così come la reazione del pubblico in studio o i commenti sui social del ...

L'Eredità - Flavio Insinna rischia il posto : "Mi chiama il Papa" - la risposta blasfema del concorrente Fabrizio : Roba blasfema a L'Eredità, con Flavio Insinna che va nel panico. Domanda facile facile, nella primissima parte del quiz preserale di Raiuno: "Quanti sono i commensali dell'Ultima cena?". Il concorrente Fabrizio, evidentemente nel pallone, risponde secco: "10". Leggi anche: "Seul capitale di...". Ere

