OUTLANDER - Episodio 4x11: Il cuore oltre le convenzioni

(Di domenica 13 gennaio 2019) Momenti cruciali per i Fraser/MacKenzie. Che ostacoli dovranno affrontare per arrivare alle mete prefissate?Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Proprio mentre il rapporto tra Jamie e Brianna sembra decollare, si verifica un brusco litigio in famiglia: tutte le verità e le incomprensioni taciute fino a quel momento emergono all'improvviso quando la ragazza viene a sapere da Lizzie che Roger era lì e Jamie e lo ha preso a pugni.Scopre pure che Ian lo ha venduto ai Mahowk che passavano per quei territori.Contemporaneamente, Brianna decide di tenere il bambino che aspetta per quell'unica remota possibilità che possa essere di Roger.Jamie decide di partire con Ian alla ricerca del ragazzo e Claire va con loro, mentre Brianna si stabilisce da zia Jocasta assieme a Lizzie. Murtagh le accompagna a River Run. Qui, Jocasta accoglie tutti con affetto e comprensione. Nel ...