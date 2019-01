blogo

: Il Salone delle Meraviglie, Federico Lauri 'parrucchiere dei vip': 'Valeria Marini mi ha… - tvblogit : Il Salone delle Meraviglie, Federico Lauri 'parrucchiere dei vip': 'Valeria Marini mi ha… - SerieTvserie : Il Salone delle Meraviglie, Federico Lauri 'parrucchiere dei vip': 'Valeria Marini mi ha portato fortuna' - Claudia_Cabrini : -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Vanta oltre 200.000 followers su Instagram e a partire da domani, in prima tv assoluta, alle 22:40 su Real Time, lo potremo seguire anche dal piccolo schermo in un programma tutto suo, per una vera sfida all'ultimo colpo di sole.Stiamo parlando di, 29enne di Anzio divenuto famoso per essere ildei Vip e che da domani aprirà le porte della sua boutique a tutta Italia grazie a Il, nuovo format in onda sul Canale 31 del digitale, per 9 puntate da 30 minuti l'una. La sua passione è innata, infatti già da bambinogiocava a fare il colorist con i detersivi. Crescendo, è maturato professionalmente e ha sviluppato tecniche originali per i capellisue clienti.Ildei vip': "mi ha portato fortuna" pubblicato su TVBlog.it 07 ...