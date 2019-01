Medico Sea Watch | situazione instabile

Medico della nave Sea Watch : “Situazione instabile - stress cresce” : "La situazione a bordo sta diventando ogni giorno piu' instabile. E il livello di stress sta aumentando": a lanciare l'allarme in un video girato a bordo della Sea Watch e' Frank Doerner, il Medico tedesco che si sta occupando di assistere i 32 migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso. Doerner ha sottolineato la difficolta' per i migranti a bordo della nave battente bandiera olandese, ferma davanti le coste maltesi in attesa di un porto ...