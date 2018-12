I 10 film d’animazione più strani di sempre

Oscar 2019 - ecco i 25 film d’animazione in corsa per la statuetta : “For your consideration” è questa l’espressione che si usa in questo periodo nell’industria cinematografica americana in vista dei premi che verranno consegnati nell’Awards Season, durante i primi mesi di ogni anno. Proprio in queste settimane, gli studios propongono alle giurie dei vari riconoscimenti, e in particolare all’Academy degli Oscar, i titoli da prendere in considerazione al fine di mettere a punto le tante ...