Leonardo | mai avuto dubbi su Higuain

Leonardo : "Mai pensato di cambiare Gattuso". Maldini : "Obiettivo 4° posto" : Il segnale forte, che in tanti attendevano, è arrivato. Leonardo e Maldini si sono presentati a Milanello anche oggi, e stavolta hanno preso la parola pubblicamente per analizzare il momento e ...

Calciomercato Milan - le “vecchie” piste non muoiono mai : Leonardo lavora sotto traccia : Calciomercato Milan, Leonardo sta continuando a sondare il terreno per quanto concerne i rinforzi di gennaio, con un occhio ai conti Calciomercato Milan, il compito di Leonardo si complica sempre più. Il ds rossonero, deve sì rafforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio, ma dovrà farlo dando un’occhiata attenta ai conti dopo la sentenza Uefa sul Fair play finanziario. Per raggiungere il pareggio di bilancio nel ...

Milan - Ibra mai visto così : ha già fatto sapere a Leonardo... : Le voci insistenti sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan sono sempre più frequenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo svedese sarebbe carichissimo: lo ha fatto già sapere a tutti, non intende vestire di nuovo rossonero per fare la figurina ma per mettersi in gioco, competitivo al massimo, al punto da ...

Donadoni : “Non ho mai cenato con Leonardo - il Milan è un sogno” : E’ tornato a parlare Roberto Donadoni. L’ex allenatore del Bologna, ancora senza panchina, si è raccontato ai microfoni di Sportnews.eu parlando della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Colui che potrebbe succedere a Gattuso in caso di risultati negativi —> il nome è quello di Donadoni L’ex giocatore del Milan ha risposto proprio ad […] L'articolo Donadoni: “Non ho mai cenato con Leonardo, il Milan ...

Leonardo : Ecco perchè non abbiamo mai smentito voci esonero Gattuso - Calcio : Mercato, presente e futuro del Milan. Leonardo si confessa alla Gazzetta dello sport e per la prima volta tocca anche esplicitamente il tema esonero. Si è parlato spesso della possibilità di un licenziamento di Gattuso ma il dirigente brasiliano chiarisce: 'Io e Paolo Maldini ...

Milan - Branchini : “mai cenato con Donadoni e Leonardo” : “Non ho mai cenato con Donadoni e Leonardo”: afferma l’agente Giovanni Branchini, in merito alle voci su presunti contatti con la dirigenza del Milan per un eventuale cambio sulla panchina rossonera. “Per un’estrema urgenza di correttezza – le parole di Branchini in una dichiarazione all’Ansa – smentisco decisamente di avere partecipato a cene o incontri con i signori Leonardo, responsabile ...