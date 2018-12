Trump avverte i democratici | senza soldi per il muro shutdown continua

Trump : "Dazi sulle auto straniere". Ma il Fmi avverte : "Così rischiano tutti di rimetterci" : Il presidente Usa Donald Trump torna su una sua vecchia idea: mettere i dazi sulle auto prodotte all'estero. Se gli Stati Uniti imponessero tariffe sull'importazione di auto , "molte più auto mobili verrebbero costruite qui e la GM non chiuderebbe i suoi impianti in Ohio, Michigan e Maryland". Con un tweet il presidente prospetta quindi l'ipotesi di introdurre tariffe sull'importazione di auto prodotte al di fuori dei confini. Il tema è di ...

Dai cambiamenti climatici costi per miliardi. Il governo Usa si sveglia e avverte Trump : Il presidente Usa ha sempre parlato di bufala . Nel rapporto appena difuso, si parla invece di ' un fenomeno reale che rischia di avere effetti pesanti sull'economia americana. Le perdite potrebbero arrivare fino al 10 per cento del pil, il doppio rispetto a quanto bruciato nella crisi del 2008 -

Trump avverte l’Iran in stile ‘Trono di spade’ : “Le sanzioni stanno arrivando” : Nel tweet il presidente Trump ha condiviso una foto che lo ritrae, insieme alle parole 'le sanzioni sono in arrivo', e sotto la data 5 novembre, utilizzando lo stesso carattere della serie. La frase è un adattamento della citazione 'Winter is Coming' (l'inverno sta arrivando) usata per descrivere una stagione lunga e fredda senza una fine prevedibile. Il 5 novembre è appunto la data in cui le sanzioni entreranno in vigore. .Continua a leggere