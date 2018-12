' Identità digitale la prossima sfida' Di Maio già guarda al 2019

Il controllo passaporti sarà acqua passata - l’UE promuove l’Identità digitale : Siete in coda al controllo passaporti di un grande aeroporto, con valigie, bagagli a mano e magari un bambino stanco che piange. Per fortuna i controlli sono veloci perché tutti si identificano con lo smartphone e in 10 minuti avete liquidato la pratica. Non è una favola, è quello che potrebbe succedere presto grazie al progetto SMART-TRUST finanziato dall’Unione Europea. Il problema che l’Europa si propone di risolvere è trovare la ...