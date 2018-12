Via al torneo ' Vasto Welcome League' | studenti e giovani migranti in campo

Torneo di Viareggio - nel 2019 al Via anche la competizione femminile : Comincia a prendere forma la 71ª edizione della Viareggio Cup, il Torneo mondiale giovanile di calcio a cui dal 2019 parteciperanno anche le squadre femminili. L'articolo Torneo di Viareggio, nel 2019 al via anche la competizione femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Al Via l’AK Invitational-Porsche eSport Carrera Cup Italia - un torneo su Assetto Corsa con 10mila euro di montepremi : Ha da pochi giorni visto il via l’ AK Invitational – Porsche eSport Carrera, un torneo dedicato ai SimRacers (piloti virtuali) di tutta europa, giocato su Assetto Corsa, che si svilupperà in due fasi, una online di qualifica ed una finale dal vivo il 22 Dicembre alla Samsung Arena di Milano, dove si sfideranno 10 giocatori: i 5 migliori piloti della prima fase e 5 invitati dagli organizzatori, tra cui Enzo Bonito, vincitore della ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Roger Federer sarà al Via del prestigioso torneo francese. Inizierà dal secondo turno : Roger Federer non smette mai di stupire e dopo aver conquistato la vittoria numero 99 di un torneo nel circuito ATP, nella sua Basilea, ha deciso che sarà al via anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’elvetico, nonostante l’età e le fatiche della settimana appena conclusa, ha voglia di giocare e dopo la sessione di allenamento odierna ha dato l’ok: “Sento di aver recuperato dopo la scorsa settimana, mi sento ...

Al Via il prestigioso torneo ESL Vodafone Championship : Al via ESL Vodafone Championship, il più importante e prestigioso torneo eSport italiano organizzato da ProGaming Italia realizzato da quest'anno in partnership con Vodafone. Il torneo rappresenta infatti una delle iniziative chiave dell'accordo internazionale siglato lo scorso marzo tra la compagnia telefonica e il leader mondiale degli eSport. ESL Vodafone Championship è realizzato anche grazie al supporto di Intel e paysafecard, sponsor della ...