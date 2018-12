Chi è Mara Lapia | la grillina  delusa di sinistra | picchiata a Nuoro

Nuoro. La grillina Mara Lapia picChiata in un supermercato : Un fatto gravissimo. Mara Lapia è stata aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro, riportando “una frattura costale

Salvini : 'Le primarie del Pd sembrano X Factor. Ci vorrebbe Mara MaionChi' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles sta trattando con la Commissione Ue per scongiurare la procedura di infrazione e trovare un accordo sulla manovra. Tria ha dichiarato: "Domani ...

Matteo Salvini : "Le primarie del Pd sembrano X Factor - ci vorrebbe Mara MaionChi" : "Le primaria del Pd sembrano X Factor, ci vorrebbe Mara Maionchi a stabilire chi deve fare il segretario". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco della scuola politica della Lega a Milano.Salvini scherza anche sul documentario su Firenze condotto da Matteo Renzi su LaNove: "Basta con gli applausi, che poi mi monto la testa. E poi finisco a fare documentari su Milano che fanno l'1,8 per cento di share: ha ...

Domenica In - Mara Venier Chiama la coppia Boldi-De Sica : I due attori, di nuovo insieme in un film di Natale, saranno tra gli ospiti della puntata del 16 dicembre. In studio anche...

Anastasio vince X Factor - ringrazia Mara MaionChi e celebra Diego Armando Maradona : Il trono di Anastasio , vincitore dell'ultima edizione di X Factor , è per il momento una seggiola in pelle bianca gentilmente offerta da Sky nell'ultima conferenza stampa legata al talent show. Certo,...

Arriva il documentario di Jovanotti Un Chiaro di Luna ad Asmara - nato dal suo ultimo videoclip : Un chiaro di Luna ad Asmara è il nuovo documentario di Jovanotti, nato per caso durante le riprese del videoclip che ha voluto dedicare all'ultimo singolo estratto da Oh, vita! Jovanotti è rimasto quindi completamente affascinato da Asmara e dalla sua cultura, tanto da girare un documentario che ha voluto intitolare come il suo ultimo singolo. Il contributo prende il titolo di Un chiaro di Luna ad Asmara e raccoglie, in 45 minuti, le emozioni ...

Oltre 1.100 concorrenti alla 14ma Santa Klaus Running di Belluno. Boudalia e SChievenin dominano la Half Marathon. Cagnati e Boldrin i più ... : alla domanda su quale fosse il suo elisir di lunga vita , è il 50enne più veloce del mondo in maratona, , Said ha risposto: 'Ho imparato a gestirmi nel lavoro, nell'alimentazione, negli allenamenti. ...

Uomini e Donne - Mara Fasone si tradisce : un terremoto di gossip - Chi è il masChietto con cui... : Dopo Uomini e Donne , tramite il suo profilo Instagram, Mara Fasone ha risposto a numerose curiosità dei suoi fan. Per esempio ha detto che vorrebbe riabbracciare Maria De Filippi e che le sta molto ...

Domenica In - Mara Venier cambia passo : Chi porta in studio - la scelta che piace ai piani alti della Rai : Alla viglia di Domenica In , il contenitore Domenicale di Mara Venier su Rai 1, ecco filtrare la lista degli ospiti. Una lista che sembra marcare un piccolo cambio di passo per la Venier, con un ...

Cagliari-Roma - Maran tiene alta la tensione : “con SChick possono essere ancora più pericolosi” : Cagliari, Rolando Maran si appresta a vivere un weekend complicato, di fronte si troverà una Roma agguerrita “La Roma è in possesso di un formidabile tasso tecnico, senza punti deboli, con giocatori che possono risolvere la partita in un attimo. I giallorossi pagano un inizio difficile però ora hanno trovato il passo giusto, contro l’Inter hanno giocato molto bene“. L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, non ...

La voce del calcio - Riccardo CucChi si racconta in esclusiva a CalcioWeb tra emozione ed aneddoti : “vi svelo un retroscena su Maradona” [FOTO e VIDEO] : Giornata importante di sport quella che è andata in scena nelle ultime ore a Reggio Calabria, presente Riccardo Cucchi, radiocronista in grado di raccontare tantissime imprese, dalla gioia dei Mondiali in Germania, fino alla finale di Champions League tra Juventus e Milan ma anche partite minori ma che hanno comunque lasciato il segno fino all’emozione dell’ultima radiocronaca, Inter-Empoli con lo striscione dalla Curva Nord ...