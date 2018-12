Lazio | la vittoria perduta

Lazio - una vittoria per la fuga verso la Champions : La vittoria adesso manca dall'8 novembre, per questo scende in campo il presidente. Alla vigilia della partenza per Verona, Lotito piomba a Formello, usa toni duri per spronare Inzaghi, in separata ...

Spacciatore arrestato a Vittoria : grazie a segnaLazioni dei cittadini : Contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato Spacciatore a Vittoria grazie alle segnalazioni dei cittadini “YouPol

Lazio-Milan - Inzaghi : “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il pareggio” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio ottenuto in extremis contro il Milan: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. […] L'articolo Lazio-Milan, Inzaghi: “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il ...

X FACTOR 2018 - LIVE SHOW/ Diretta ed eliminato - video : Bowland candidati alla vittoria? RiveLazioni inedite - IlSussidiario.net : X FACTOR 2018, Diretta, eliminato e ospiti 15 novembre: il ritorno di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, Carl Brave e Max Gazzè.

Africa - rara vittoria della conservazione delle specie : la popoLazione dei gorilla di montagna sta aumentando : Dopo aver quasi affrontato l’estinzione, i gorilla di montagna stanno lentamente recuperando. L’International Union for Conservation of Nature (IUCN), in Svizzera, ha infatti aggiornato lo status degli animali da “gravemente in pericolo” a “in pericolo”, una definizione almeno un po’ più promettente per quanto ancora precaria. Ora ci sono oltre 1.000 gorilla di montagna in libertà dai 680 di un decennio fa, “un importante successo di ...

Lazio - Inzaghi : 'Vittoria importante - dovevamo riscattarci dopo il ko con l'Inter' : La Lazio riscatta lo 0-3 con l'Inter e consolida il quarto posto che vuole dire Champions. 'Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra - spiega Simone Inzaghi a fine match - siamo stati ...

Lazio - Immobile indica la strada : “Manca ancora la vittoria con le grandi” : Come spesso accade, Ciro Immobile è stato il migliore in campo nella partita dell’Olimpico tra Lazio e Spal. Al termine dell’incontro ha parlato ai microfoni di DAZN: “Le critiche dopo l’Inter ci stavano, forse non siamo scesi in campo come volevamo. La gente si aspetta tanto da noi. Manca ancora la vittoria con le grandi, contro cui abbiamo perso 4 partite. Questo aspetto pesa“. Sulle decisioni del ...

Lazio - Inzaghi è soddisfatto : 'E' una vittoria che vale molto' : 'A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'anno il livello del ...

