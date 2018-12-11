Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18 | 00

Traffico Roma del 11-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI ,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAPIENZA DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ROCCELLA JONICA CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’INCROCIO CON ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI ,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAPIENZA DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ROCCELLA JONICA CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’INCROCIO CON ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 E D ANCORA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA , QUI PER INCIDENTE SI STA IN CODA PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA PRENESTINA SULLA TANGENZIALE CODE ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 E D ANCORA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA , QUI PER INCIDENTE SI STA IN CODA PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA PRENESTINA SULLA TANGENZIALE CODE ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA RUSTICA, Traffico MOLTO ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA RUSTICA, Traffico MOLTO ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA. IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA SULLA VIA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA. IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA CASSIA SI VIAGGAI A ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18:00 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI- REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO E ORA SCENDIAMO IN STRADA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA Roma NAPOLI E L’ARDEATINA SI STA IN CODA PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CI SONO POI ANCORA DIVERSI INCIDENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI ,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAPIENZA DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA TUSCOLANA ...
romadailynews
VAIstradeanas : 18:06 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - VAIstradeanas : 17:56 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:10Km/h -
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