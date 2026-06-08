Raccogliere l uva per farne vino

Paola Cammarota | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Raccogliere l uva per farne vino' è 'Vendemmiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VENDEMMIARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Raccogliere l uva per farne vino
  • Risposta: VENDEMMIARE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VEIAE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Vendemmiare? Vendezzare significa raccogliere l'uva al momento giusto, quando è matura e pronta per essere trasformata in vino. È un gesto che richiede cura e attenzione, segnando l'inizio di un processo che unisce tradizione e passione per ottenere il prodotto finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Raccogliere l uva per farne vino: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Raccogliere l uva per farne vino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Vendemmiare. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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