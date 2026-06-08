Raccogliere l uva per farne vino
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Raccogliere l uva per farne vino' è 'Vendemmiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Raccogliere l uva per farne vino
- Risposta: VENDEMMIARE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VEIAE
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Vendemmiare? Vendezzare significa raccogliere l'uva al momento giusto, quando è matura e pronta per essere trasformata in vino. È un gesto che richiede cura e attenzione, segnando l'inizio di un processo che unisce tradizione e passione per ottenere il prodotto finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Raccogliere l uva per farne vino: risposta da 11 lettere
Quando la definizione "Raccogliere l uva per farne vino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Vendemmiare. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.