Raccogliere l uva per farne vino

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Raccogliere l uva per farne vino' è 'Vendemmiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V E N D E M M I A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Raccogliere l uva per farne vino

Raccogliere l uva per farne vino Risposta: VENDEMMIARE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V E I A E

Inizia con: V

V Finisce con: E

Perchè la soluzione è Vendemmiare? Vendezzare significa raccogliere l'uva al momento giusto, quando è matura e pronta per essere trasformata in vino. È un gesto che richiede cura e attenzione, segnando l'inizio di un processo che unisce tradizione e passione per ottenere il prodotto finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Raccogliere l uva per farne vino: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Raccogliere l uva per farne vino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Vendemmiare. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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