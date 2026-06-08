Negli Usa si eleggono ogni 4 anni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Negli Usa si eleggono ogni 4 anni' è 'Presidenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Negli Usa si eleggono ogni 4 anni
- Risposta: PRESIDENTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PSNI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Presidenti? Negli Stati Uniti, i leader scelti dal popolo cambiano ogni quattro anni. Questa procedura permette ai cittadini di esprimere le proprie preferenze e di influenzare il futuro del paese attraverso le elezioni. È un momento importante per la democrazia americana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Negli Usa si eleggono ogni 4 anni: risposta da 10 lettere
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