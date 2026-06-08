Negli Usa si eleggono ogni 4 anni

Anna Gallo | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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PRESIDENTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Negli Usa si eleggono ogni 4 anni
  • Risposta: PRESIDENTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PSNI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Presidenti? Negli Stati Uniti, i leader scelti dal popolo cambiano ogni quattro anni. Questa procedura permette ai cittadini di esprimere le proprie preferenze e di influenzare il futuro del paese attraverso le elezioni. È un momento importante per la democrazia americana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Negli Usa si eleggono ogni 4 anni: risposta da 10 lettere

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