Negli Usa si eleggono ogni 4 anni

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Negli Usa si eleggono ogni 4 anni' è 'Presidenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E S I D E N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Negli Usa si eleggono ogni 4 anni

Negli Usa si eleggono ogni 4 anni Risposta: PRESIDENTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P S N I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Presidenti? Negli Stati Uniti, i leader scelti dal popolo cambiano ogni quattro anni. Questa procedura permette ai cittadini di esprimere le proprie preferenze e di influenzare il futuro del paese attraverso le elezioni. È un momento importante per la democrazia americana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Negli Usa si eleggono ogni 4 anni: risposta da 10 lettere

Se la definizione "Negli Usa si eleggono ogni 4 anni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Presidenti. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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