Una varietà di tango
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una varietà di tango' è 'Milonga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una varietà di tango
- Risposta: MILONGA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MONA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Milonga? La milonga è un ritmo coinvolgente che fa ballare le persone con passione. È una forma di tango vivace e allegra, perfetta per condividere momenti di allegria e movimento. In ogni serata, la milonga unisce amici e appassionati in un abbraccio musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una varietà di tango: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Una varietà di tango", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Milonga. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.