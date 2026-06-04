Una varietà di tango

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una varietà di tango' è 'Milonga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MILONGA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una varietà di tango
  • Risposta: MILONGA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MONA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Milonga? La milonga è un ritmo coinvolgente che fa ballare le persone con passione. È una forma di tango vivace e allegra, perfetta per condividere momenti di allegria e movimento. In ogni serata, la milonga unisce amici e appassionati in un abbraccio musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una varietà di tango: risposta da 7 lettere

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