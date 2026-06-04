Una varietà di tango

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una varietà di tango' è 'Milonga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I L O N G A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una varietà di tango

Una varietà di tango Risposta: MILONGA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M O N A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Milonga? La milonga è un ritmo coinvolgente che fa ballare le persone con passione. È una forma di tango vivace e allegra, perfetta per condividere momenti di allegria e movimento. In ogni serata, la milonga unisce amici e appassionati in un abbraccio musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una varietà di tango: risposta da 7 lettere

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