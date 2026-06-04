Timbri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Timbri' è 'Bolli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O L L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Timbri

Timbri Risposta: BOLLI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B L I

Inizia con: B

B Finisce con: I

Perchè la soluzione è Bolli? I timbri sono strumenti usati per imprimere segni sui documenti, spesso per attestare autenticità o ricezione. I bolli sono le impronte lasciate dai timbri, che possono essere di vari colori e forme, rendendo ogni pezzo unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Timbri: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Timbri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Bolli. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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