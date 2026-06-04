Timbri

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Timbri' è 'Bolli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BOLLI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Timbri
  • Risposta: BOLLI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BLI
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Bolli? I timbri sono strumenti usati per imprimere segni sui documenti, spesso per attestare autenticità o ricezione. I bolli sono le impronte lasciate dai timbri, che possono essere di vari colori e forme, rendendo ogni pezzo unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Timbri: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Timbri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Bolli. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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