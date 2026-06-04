Timbri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Timbri' è 'Bolli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Timbri
- Risposta: BOLLI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BLI
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Bolli? I timbri sono strumenti usati per imprimere segni sui documenti, spesso per attestare autenticità o ricezione. I bolli sono le impronte lasciate dai timbri, che possono essere di vari colori e forme, rendendo ogni pezzo unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Timbri: risposta da 5 lettere
Per risolvere la definizione "Timbri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Bolli. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.