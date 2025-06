Cuscinetti per timbri nei cruciverba: la soluzione è Tamponi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cuscinetti per timbri' è 'Tamponi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAMPONI

Vuoi sapere di più su Tamponi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tamponi.

Perché la soluzione è Tamponi? I cuscinetti per timbri, noti anche come tamponi, sono piccole parti in schiuma o gomma che si applicano sull'inchiostro prima di imprimere un disegno o una scritta su carta. Sono fondamentali per ottenere stampe pulite e uniformi, e sono disponibili in diverse dimensioni e colori. Questi strumenti sono indispensabili per chi desidera personalizzare biglietti, inviti o documenti con facilità.

Hai trovato la definizione "Cuscinetti per timbri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

