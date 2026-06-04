Sono vicini agli anta
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sono vicini agli anta' è 'Trenottenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono vicini agli anta
- Risposta: TRENOTTENNI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 4
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TOENI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Trenottenni? Trenottenni sono persone che si avvicinano ai cinquanta anni, spesso con esperienze di vita ricche e storie da condividere. Sono individui che hanno attraversato molte fasi, trovando equilibrio tra passato e presente, pronti a godersi ogni momento con maturità e serenità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono vicini agli anta: risposta da 11 lettere
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