Sono vicini agli anta

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sono vicini agli anta' è 'Trenottenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R E N O T T E N N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono vicini agli anta

Sono vicini agli anta Risposta: TRENOTTENNI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 4

4 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T O E N I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Trenottenni? Trenottenni sono persone che si avvicinano ai cinquanta anni, spesso con esperienze di vita ricche e storie da condividere. Sono individui che hanno attraversato molte fasi, trovando equilibrio tra passato e presente, pronti a godersi ogni momento con maturità e serenità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono vicini agli anta: risposta da 11 lettere

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