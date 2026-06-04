Sono vicini agli anta

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sono vicini agli anta' è 'Trenottenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRENOTTENNI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono vicini agli anta
  • Risposta: TRENOTTENNI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TOENI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Trenottenni? Trenottenni sono persone che si avvicinano ai cinquanta anni, spesso con esperienze di vita ricche e storie da condividere. Sono individui che hanno attraversato molte fasi, trovando equilibrio tra passato e presente, pronti a godersi ogni momento con maturità e serenità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono vicini agli anta: risposta da 11 lettere

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