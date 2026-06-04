Lo perfezionò Metastasio
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo perfezionò Metastasio
- Risposta: MELODRAMMA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MOMA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Melodramma? Il melodramma, come lo perfezionò Metastasio, unisce musica e recitazione in modo emozionante. Le sue opere coinvolgono il pubblico con storie intense e personaggi vivi, creando un’esperienza unica che unisce parole e note in un’arte capace di toccare profondamente chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo perfezionò Metastasio: risposta da 10 lettere
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