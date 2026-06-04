Lo perfezionò Metastasio

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo perfezionò Metastasio' è 'Melodramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M E L O D R A M M A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo perfezionò Metastasio

Lo perfezionò Metastasio Risposta: MELODRAMMA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M O M A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Melodramma? Il melodramma, come lo perfezionò Metastasio, unisce musica e recitazione in modo emozionante. Le sue opere coinvolgono il pubblico con storie intense e personaggi vivi, creando un’esperienza unica che unisce parole e note in un’arte capace di toccare profondamente chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo perfezionò Metastasio: risposta da 10 lettere

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