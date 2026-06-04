Lo perfezionò Metastasio

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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MELODRAMMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo perfezionò Metastasio
  • Risposta: MELODRAMMA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MOMA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Melodramma? Il melodramma, come lo perfezionò Metastasio, unisce musica e recitazione in modo emozionante. Le sue opere coinvolgono il pubblico con storie intense e personaggi vivi, creando un’esperienza unica che unisce parole e note in un’arte capace di toccare profondamente chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo perfezionò Metastasio: risposta da 10 lettere

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