I peccatori nella Divina Commedia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I peccatori nella Divina Commedia' è 'Dannati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I peccatori nella Divina Commedia
- Risposta: DANNATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DNAI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Dannati? Nel poema di Dante, i dannati sono anime che hanno scelto il peccato e ora soffrono nelle profondità dell’Inferno. La loro presenza indica le conseguenze delle azioni terrene e il prezzo della disobbedienza alle leggi divine. Sono figure che incarnano la giusta punizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I peccatori nella Divina Commedia: risposta da 7 lettere
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