I peccatori nella Divina Commedia

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I peccatori nella Divina Commedia' è 'Dannati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DANNATI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I peccatori nella Divina Commedia
  • Risposta: DANNATI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DNAI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dannati? Nel poema di Dante, i dannati sono anime che hanno scelto il peccato e ora soffrono nelle profondità dell’Inferno. La loro presenza indica le conseguenze delle azioni terrene e il prezzo della disobbedienza alle leggi divine. Sono figure che incarnano la giusta punizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I peccatori nella Divina Commedia: risposta da 7 lettere

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