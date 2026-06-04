I peccatori nella Divina Commedia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I peccatori nella Divina Commedia' è 'Dannati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D A N N A T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I peccatori nella Divina Commedia

I peccatori nella Divina Commedia Risposta: DANNATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D N A I

Inizia con: D

D Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dannati? Nel poema di Dante, i dannati sono anime che hanno scelto il peccato e ora soffrono nelle profondità dell’Inferno. La loro presenza indica le conseguenze delle azioni terrene e il prezzo della disobbedienza alle leggi divine. Sono figure che incarnano la giusta punizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I peccatori nella Divina Commedia: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "I peccatori nella Divina Commedia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Dannati. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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