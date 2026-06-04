Si originò con il Big Bang
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si originò con il Big Bang' è 'Cosmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si originò con il Big Bang
- Risposta: COSMO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CSO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Cosmo? Il cosmo è l’universo in cui viviamo, nato con il Big Bang. È uno spazio infinito di stelle, pianeti e galassie che si espandono nel tempo. Osservare il cosmo ci permette di scoprire le origini di tutto ciò che ci circonda e il suo continuo mutare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si originò con il Big Bang: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Si originò con il Big Bang" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cosmo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.