Si originò con il Big Bang

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si originò con il Big Bang' è 'Cosmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COSMO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si originò con il Big Bang
  • Risposta: COSMO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CSO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Cosmo? Il cosmo è l’universo in cui viviamo, nato con il Big Bang. È uno spazio infinito di stelle, pianeti e galassie che si espandono nel tempo. Osservare il cosmo ci permette di scoprire le origini di tutto ciò che ci circonda e il suo continuo mutare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si originò con il Big Bang: risposta da 5 lettere

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