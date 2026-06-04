Si originò con il Big Bang

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si originò con il Big Bang' è 'Cosmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O S M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si originò con il Big Bang

Si originò con il Big Bang Risposta: COSMO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C S O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Cosmo? Il cosmo è l’universo in cui viviamo, nato con il Big Bang. È uno spazio infinito di stelle, pianeti e galassie che si espandono nel tempo. Osservare il cosmo ci permette di scoprire le origini di tutto ciò che ci circonda e il suo continuo mutare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si originò con il Big Bang: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Si originò con il Big Bang" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cosmo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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