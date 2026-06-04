Offende nei social network
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Offende nei social network' è 'Hater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Offende nei social network
- Risposta: HATER
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: HTR
- Inizia con: H
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Hater? Un HATER è qualcuno che si diverte a scrivere commenti negativi o offensivi sui social. Spesso lo fa per provocare o per attirare attenzione, senza preoccuparsi delle conseguenze. La sua presenza può cambiare il tono delle conversazioni online, creando tensione tra gli utenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Offende nei social network: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Offende nei social network", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Hater. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.