Offende nei social network

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Offende nei social network' è 'Hater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

H A T E R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Offende nei social network

Offende nei social network Risposta: HATER

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: H T R

Inizia con: H

H Finisce con: R

Perchè la soluzione è Hater? Un HATER è qualcuno che si diverte a scrivere commenti negativi o offensivi sui social. Spesso lo fa per provocare o per attirare attenzione, senza preoccuparsi delle conseguenze. La sua presenza può cambiare il tono delle conversazioni online, creando tensione tra gli utenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Offende nei social network: risposta da 5 lettere

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