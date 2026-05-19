I social come Instagram

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I social come Instagram' è 'Network'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NETWORK

Perché la soluzione è Network? I social come Instagram sono piattaforme digitali che permettono agli utenti di condividere contenuti visivi e interagire con altri attraverso commenti, like e messaggi. La loro funzione principale è quella di creare una rete di connessioni tra persone, facilitando lo scambio di informazioni e momenti della vita quotidiana. Attraverso il NETWORK, le reti sociali si amplificano, permettendo a utenti di tutto il mondo di rimanere in contatto e di scoprire nuove tendenze. Questa interconnessione rende i social strumenti potenti per comunicare globalmente.

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I social come Instagram nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Network

La soluzione associata alla definizione "I social come Instagram" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Network'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I social come Instagram
  • Risposta: NETWORK
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: N______
  • Inizia con: N
  • Finisce con: K

Le 7 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
T Torino
W Washington
O Otranto
R Roma
K Kappa

La soluzione 'Network' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I social come Instagram". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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