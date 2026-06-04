music: nasce negli Anni 60 a New York

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'music: nasce negli Anni 60 a New York' è 'Minimal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I N I M A L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: music: nasce negli Anni 60 a New York

music: nasce negli Anni 60 a New York Risposta: MINIMAL

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M I M L

Inizia con: M

M Finisce con: L

Perchè la soluzione è Minimal? Negli anni Sessanta a New York, nasce un nuovo modo di fare musica, semplice e essenziale, che si concentra su poche note e suoni ripetuti. Questa corrente minimalista cambia il modo di ascoltare e creare musica, portando freschezza e innovazione nel panorama artistico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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music: nasce negli Anni 60 a New York: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "music: nasce negli Anni 60 a New York" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minimal. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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