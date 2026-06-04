music: nasce negli Anni 60 a New York
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'music: nasce negli Anni 60 a New York' è 'Minimal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: music: nasce negli Anni 60 a New York
- Risposta: MINIMAL
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MIML
- Inizia con: M
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Minimal? Negli anni Sessanta a New York, nasce un nuovo modo di fare musica, semplice e essenziale, che si concentra su poche note e suoni ripetuti. Questa corrente minimalista cambia il modo di ascoltare e creare musica, portando freschezza e innovazione nel panorama artistico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
music: nasce negli Anni 60 a New York: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "music: nasce negli Anni 60 a New York" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minimal. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.