music: nasce negli Anni 60 a New York

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'music: nasce negli Anni 60 a New York' è 'Minimal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MINIMAL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: music: nasce negli Anni 60 a New York
  • Risposta: MINIMAL
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MIML
  • Inizia con: M
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Minimal? Negli anni Sessanta a New York, nasce un nuovo modo di fare musica, semplice e essenziale, che si concentra su poche note e suoni ripetuti. Questa corrente minimalista cambia il modo di ascoltare e creare musica, portando freschezza e innovazione nel panorama artistico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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music: nasce negli Anni 60 a New York: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "music: nasce negli Anni 60 a New York" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minimal. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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