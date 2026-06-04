Un macabro esecutore

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un macabro esecutore' è 'Boia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BOIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un macabro esecutore
  • Risposta: BOIA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BIA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Boia? Un boia è colui che compie esecuzioni con freddezza e precisione. La sua presenza incute timore, e il suo ruolo è legato a momenti di grande tensione. La sua figura evoca un’immagine di severità e determinazione, spesso associata a decisioni irrevocabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un macabro esecutore: risposta da 4 lettere

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