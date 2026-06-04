Un macabro esecutore

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un macabro esecutore' è 'Boia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un macabro esecutore

Un macabro esecutore Risposta: BOIA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 3

3 Consonanti: 1

1 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B I A

Inizia con: B

B Finisce con: A

Perchè la soluzione è Boia? Un boia è colui che compie esecuzioni con freddezza e precisione. La sua presenza incute timore, e il suo ruolo è legato a momenti di grande tensione. La sua figura evoca un’immagine di severità e determinazione, spesso associata a decisioni irrevocabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un macabro esecutore: risposta da 4 lettere

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