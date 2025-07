Sopravviveva all esecuzione nei cruciverba: la soluzione è Boia

BOIA

Curiosità e Significato di Boia

Perché la soluzione è Boia? Boia è un termine che indica l'esecutore di condanne a morte, come l'impiccato o il carnefice. Deriva dal latino bovis, che significa bue, simbolo di potenza e severità. Spesso usato in modo colloquiale per riferirsi a chi infligge sofferenze, il termine richiama la figura del carnefice incaricato di eseguire le sentenze. Insomma, un termine che evoca severità e giustizia capitale.

Come si scrive la soluzione Boia

Stai cercando la risposta alla definizione "Sopravviveva all esecuzione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

