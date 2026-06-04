Lavora con le spazzole

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lavora con le spazzole' è 'Lustrascarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LUSTRASCARPE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lavora con le spazzole
  • Risposta: LUSTRASCARPE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 8
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LRAE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lustrascarpe? Una lucidascarpe si occupa di pulire e far brillare le scarpe usando spazzole e prodotti specifici. Con attenzione e cura, ridona lucentezza alle calzature, rendendole perfette per ogni occasione. È un lavoro che richiede precisione e passione per i dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lavora con le spazzole: risposta da 12 lettere

Quando la definizione "Lavora con le spazzole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Lustrascarpe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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