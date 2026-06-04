Lavora con le spazzole
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lavora con le spazzole' è 'Lustrascarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lavora con le spazzole
- Risposta: LUSTRASCARPE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 4
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LRAE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Lustrascarpe? Una lucidascarpe si occupa di pulire e far brillare le scarpe usando spazzole e prodotti specifici. Con attenzione e cura, ridona lucentezza alle calzature, rendendole perfette per ogni occasione. È un lavoro che richiede precisione e passione per i dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lavora con le spazzole: risposta da 12 lettere
Quando la definizione "Lavora con le spazzole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Lustrascarpe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.