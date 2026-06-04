Un indimenticata Silvana
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un indimenticata Silvana' è 'Mangano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un indimenticata Silvana
- Risposta: MANGANO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MGAO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Mangano? Silvana Mangano è ricordata come un’attrice e donna dal fascino unico, capace di trasmettere emozioni profonde in ogni suo ruolo. La sua presenza sullo schermo ha lasciato un segno indelebile, rendendola un’icona del cinema italiano e un volto amato da generazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un indimenticata Silvana: risposta da 7 lettere
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