Un indimenticata Silvana

Home / Soluzioni Cruciverba / Un indimenticata Silvana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un indimenticata Silvana' è 'Mangano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N G A N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un indimenticata Silvana

Un indimenticata Silvana Risposta: MANGANO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M G A O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Mangano? Silvana Mangano è ricordata come un’attrice e donna dal fascino unico, capace di trasmettere emozioni profonde in ogni suo ruolo. La sua presenza sullo schermo ha lasciato un segno indelebile, rendendola un’icona del cinema italiano e un volto amato da generazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mangano' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un indimenticata Silvana: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un indimenticata Silvana" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Mangano. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'indimenticata'