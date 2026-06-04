Un indimenticata Silvana

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un indimenticata Silvana' è 'Mangano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MANGANO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un indimenticata Silvana
  • Risposta: MANGANO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MGAO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Mangano? Silvana Mangano è ricordata come un’attrice e donna dal fascino unico, capace di trasmettere emozioni profonde in ogni suo ruolo. La sua presenza sullo schermo ha lasciato un segno indelebile, rendendola un’icona del cinema italiano e un volto amato da generazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un indimenticata Silvana: risposta da 7 lettere

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