L idrogeno nelle formule

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L idrogeno nelle formule' è 'Acca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A C C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L idrogeno nelle formule

L idrogeno nelle formule Risposta: ACCA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A C A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Acca? L'idrogeno nelle formule chimiche di solito si indica con la lettera A, spesso accompagnata da altre lettere come CC per mostrare come si combina con altri elementi. Questa abbreviazione aiuta a capire facilmente la composizione delle molecole senza complicare troppo le rappresentazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L idrogeno nelle formule: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "L idrogeno nelle formule", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Acca. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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