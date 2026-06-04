L idrogeno nelle formule

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L idrogeno nelle formule' è 'Acca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ACCA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L idrogeno nelle formule
  • Risposta: ACCA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ACA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Acca? L'idrogeno nelle formule chimiche di solito si indica con la lettera A, spesso accompagnata da altre lettere come CC per mostrare come si combina con altri elementi. Questa abbreviazione aiuta a capire facilmente la composizione delle molecole senza complicare troppo le rappresentazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L idrogeno nelle formule: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "L idrogeno nelle formule", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Acca. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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