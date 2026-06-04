L idrogeno nelle formule
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L idrogeno nelle formule' è 'Acca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L idrogeno nelle formule
- Risposta: ACCA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ACA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Acca? L'idrogeno nelle formule chimiche di solito si indica con la lettera A, spesso accompagnata da altre lettere come CC per mostrare come si combina con altri elementi. Questa abbreviazione aiuta a capire facilmente la composizione delle molecole senza complicare troppo le rappresentazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L idrogeno nelle formule: risposta da 4 lettere
Per risolvere la definizione "L idrogeno nelle formule", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Acca. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.