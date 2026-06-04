Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis' è 'Orchidea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O R C H I D E A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis

Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis Risposta: ORCHIDEA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O H D A

Inizia con: O

O Finisce con: A

Perchè la soluzione è Orchidea? L'orchidea è un fiore elegante e raffinato, conosciuto per le sue forme delicate e i colori vivaci. Tra le più apprezzate ci sono la Cattleya e la Phalaenopsis, che incantano con la loro bellezza e sono spesso scelte per decorare ambienti raffinati o regalare a persone care. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Orchidea. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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