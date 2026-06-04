Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis' è 'Orchidea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ORCHIDEA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis
  • Risposta: ORCHIDEA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OHDA
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Orchidea? L'orchidea è un fiore elegante e raffinato, conosciuto per le sue forme delicate e i colori vivaci. Tra le più apprezzate ci sono la Cattleya e la Phalaenopsis, che incantano con la loro bellezza e sono spesso scelte per decorare ambienti raffinati o regalare a persone care. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis: risposta da 8 lettere

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