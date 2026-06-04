Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis' è 'Orchidea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis
- Risposta: ORCHIDEA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OHDA
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Orchidea? L'orchidea è un fiore elegante e raffinato, conosciuto per le sue forme delicate e i colori vivaci. Tra le più apprezzate ci sono la Cattleya e la Phalaenopsis, che incantano con la loro bellezza e sono spesso scelte per decorare ambienti raffinati o regalare a persone care. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un fiore come la Cattleya e la Phalaenopsis" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Orchidea. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.