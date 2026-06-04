Un farmaco anticoagulante
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un farmaco anticoagulante' è 'Eparina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un farmaco anticoagulante
- Risposta: EPARINA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ERIA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Eparina? Eparina è un medicinale usato per prevenire la formazione di coaguli nel sangue. Viene somministrata spesso durante interventi chirurgici o in caso di rischi elevati di trombosi. La sua azione aiuta a mantenere il flusso sanguigno normale e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un farmaco anticoagulante: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Un farmaco anticoagulante", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Eparina. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.