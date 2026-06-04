Un farmaco anticoagulante

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un farmaco anticoagulante' è 'Eparina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EPARINA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un farmaco anticoagulante
  • Risposta: EPARINA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ERIA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Eparina? Eparina è un medicinale usato per prevenire la formazione di coaguli nel sangue. Viene somministrata spesso durante interventi chirurgici o in caso di rischi elevati di trombosi. La sua azione aiuta a mantenere il flusso sanguigno normale e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un farmaco anticoagulante: risposta da 7 lettere

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