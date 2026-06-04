Un farmaco anticoagulante

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un farmaco anticoagulante' è 'Eparina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E P A R I N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un farmaco anticoagulante

Un farmaco anticoagulante Risposta: EPARINA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E R I A

Inizia con: E

E Finisce con: A

Perchè la soluzione è Eparina? Eparina è un medicinale usato per prevenire la formazione di coaguli nel sangue. Viene somministrata spesso durante interventi chirurgici o in caso di rischi elevati di trombosi. La sua azione aiuta a mantenere il flusso sanguigno normale e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un farmaco anticoagulante: risposta da 7 lettere

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