Sostanza anticoagulante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza anticoagulante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EPARINA

Significato/Curiosita : Sostanza anticoagulante

Utilizzato come anticoagulante per i campioni di sangue destinati alla determinazione del lattato. il sodiopolietansulfonato è un anticoagulante usato prevalentemente... Sanitario. è nota anche come eparina non frazionata (ufh). è inoltre disponibile una versione frazionata di eparina, nota come eparina a basso peso molecolare...