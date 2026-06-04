La diga di : sbarra il Nilo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La diga di : sbarra il Nilo' è 'Assuan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S S U A N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La diga di : sbarra il Nilo

La diga di : sbarra il Nilo Risposta: ASSUAN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A S N

Inizia con: A

A Finisce con: N

Perchè la soluzione è Assuan? La diga di Assuan blocca il corso del Nilo, creando un grande bacino artificiale. Questa struttura permette di controllare le piene e garantisce acqua durante tutto l'anno. È un'opera imponente che ha cambiato il modo di vivere e coltivare nella regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La diga di : sbarra il Nilo: risposta da 6 lettere

La definizione "La diga di : sbarra il Nilo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Assuan. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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