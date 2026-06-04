La diga di : sbarra il Nilo

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La diga di : sbarra il Nilo' è 'Assuan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASSUAN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La diga di : sbarra il Nilo
  • Risposta: ASSUAN
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ASN
  • Inizia con: A
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Assuan? La diga di Assuan blocca il corso del Nilo, creando un grande bacino artificiale. Questa struttura permette di controllare le piene e garantisce acqua durante tutto l'anno. È un'opera imponente che ha cambiato il modo di vivere e coltivare nella regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Assuan'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La diga di : sbarra il Nilo: risposta da 6 lettere

La definizione "La diga di : sbarra il Nilo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Assuan. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'sbarra'