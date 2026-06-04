La diga di : sbarra il Nilo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La diga di : sbarra il Nilo' è 'Assuan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La diga di : sbarra il Nilo
- Risposta: ASSUAN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ASN
- Inizia con: A
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Assuan? La diga di Assuan blocca il corso del Nilo, creando un grande bacino artificiale. Questa struttura permette di controllare le piene e garantisce acqua durante tutto l'anno. È un'opera imponente che ha cambiato il modo di vivere e coltivare nella regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La diga di : sbarra il Nilo: risposta da 6 lettere
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