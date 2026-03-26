La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri' è 'Pertica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERTICA

Perché la soluzione è Pertica? Una pertica rappresenta una lunga asta di legno o metallo utilizzata dai pompieri per raggiungere punti elevati o per entrare in edifici alti. Questo strumento permette di superare ostacoli e di accedere a zone difficilmente raggiungibili senza l’ausilio di scale o piattaforme. La pertica, quindi, funge da supporto strategico durante le operazioni di salvataggio o di intervento in emergenza. La sua presenza è fondamentale nelle attività di soccorso e di prevenzione incendi, garantendo maggiore efficacia e sicurezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pertica

La definizione "La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri" conferma che la soluzione 'Pertica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pertica

P Padova E Empoli R Roma T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La grossa sbarra da cui si calavano i pompieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pertica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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