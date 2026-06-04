La cura di un macchinario

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La cura di un macchinario' è 'Manutenzione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N U T E N Z I O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La cura di un macchinario

La cura di un macchinario Risposta: MANUTENZIONE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M T I E

Inizia con: M

M Finisce con: E

Perchè la soluzione è Manutenzione? La manutenzione è ciò che permette a un macchinario di funzionare al meglio nel tempo. Interventi regolari e controlli accurati evitano guasti improvvisi e prolungano la vita dell’attrezzatura, garantendo sempre prestazioni ottimali senza sorprese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La cura di un macchinario: risposta da 12 lettere

Per risolvere la definizione "La cura di un macchinario", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Manutenzione. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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