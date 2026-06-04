La cura di un macchinario
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La cura di un macchinario' è 'Manutenzione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La cura di un macchinario
- Risposta: MANUTENZIONE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MTIE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Manutenzione? La manutenzione è ciò che permette a un macchinario di funzionare al meglio nel tempo. Interventi regolari e controlli accurati evitano guasti improvvisi e prolungano la vita dell’attrezzatura, garantendo sempre prestazioni ottimali senza sorprese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La cura di un macchinario: risposta da 12 lettere
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