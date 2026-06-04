La cura di un macchinario

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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MANUTENZIONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La cura di un macchinario
  • Risposta: MANUTENZIONE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MTIE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Manutenzione? La manutenzione è ciò che permette a un macchinario di funzionare al meglio nel tempo. Interventi regolari e controlli accurati evitano guasti improvvisi e prolungano la vita dell’attrezzatura, garantendo sempre prestazioni ottimali senza sorprese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La cura di un macchinario: risposta da 12 lettere

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