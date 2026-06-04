Contravvenzioni

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contravvenzioni' è 'Multe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MULTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Contravvenzioni
  • Risposta: MULTE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MLE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Multe? Le contravvenzioni sono infrazioni che portano a sanzioni come multe. Quando si commette una violazione delle regole, si riceve una multa come penalità. È un modo per mantenere l’ordine e far rispettare le norme, evitando comportamenti scorretti sulle strade o in altri contesti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Contravvenzioni: risposta da 5 lettere

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