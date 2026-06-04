Contravvenzioni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contravvenzioni' è 'Multe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M U L T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Contravvenzioni

Contravvenzioni Risposta: MULTE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M L E

Inizia con: M

M Finisce con: E

Perchè la soluzione è Multe? Le contravvenzioni sono infrazioni che portano a sanzioni come multe. Quando si commette una violazione delle regole, si riceve una multa come penalità. È un modo per mantenere l’ordine e far rispettare le norme, evitando comportamenti scorretti sulle strade o in altri contesti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Multe' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Contravvenzioni: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Contravvenzioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Multe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione