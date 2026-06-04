Contravvenzioni
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contravvenzioni' è 'Multe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Contravvenzioni
- Risposta: MULTE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MLE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Multe? Le contravvenzioni sono infrazioni che portano a sanzioni come multe. Quando si commette una violazione delle regole, si riceve una multa come penalità. È un modo per mantenere l’ordine e far rispettare le norme, evitando comportamenti scorretti sulle strade o in altri contesti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Contravvenzioni: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Contravvenzioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Multe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.