Alloggi provvisori per sinistrati

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Alloggi provvisori per sinistrati' è 'Baraccamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A R A C C A M E N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Alloggi provvisori per sinistrati

Alloggi provvisori per sinistrati Risposta: BARACCAMENTI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 5

5 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B C E I

Inizia con: B

B Finisce con: I

Perchè la soluzione è Baraccamenti? I baraccamenti sono spazi temporanei dove trovano riparo le persone colpite da eventi imprevisti. Offrono un rifugio rapido e semplice, permettendo di affrontare momenti di emergenza senza dover cercare soluzioni durature subito. Sono una risposta immediata alle necessità di chi si trova in difficoltà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Alloggi provvisori per sinistrati: risposta da 12 lettere

La definizione "Alloggi provvisori per sinistrati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Baraccamenti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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