Alloggi provvisori per sinistrati
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Alloggi provvisori per sinistrati' è 'Baraccamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Alloggi provvisori per sinistrati
- Risposta: BARACCAMENTI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BCEI
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Baraccamenti? I baraccamenti sono spazi temporanei dove trovano riparo le persone colpite da eventi imprevisti. Offrono un rifugio rapido e semplice, permettendo di affrontare momenti di emergenza senza dover cercare soluzioni durature subito. Sono una risposta immediata alle necessità di chi si trova in difficoltà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Alloggi provvisori per sinistrati: risposta da 12 lettere
La definizione "Alloggi provvisori per sinistrati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Baraccamenti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.