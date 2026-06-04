Si allevano nelle Valli di Comacchio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si allevano nelle Valli di Comacchio' è 'Anguille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N G U I L L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si allevano nelle Valli di Comacchio

Si allevano nelle Valli di Comacchio Risposta: ANGUILLE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A U L E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Anguille? Le anguille sono pesci affascinanti che si trovano nelle acque delle Valli di Comacchio. Questi animali migrano tra il mare e i fiumi, adattandosi a diversi ambienti. La loro presenza rende le valli un luogo speciale per chi ama la natura e la pesca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si allevano nelle Valli di Comacchio: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Si allevano nelle Valli di Comacchio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Anguille. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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