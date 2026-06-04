Si allevano nelle Valli di Comacchio

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si allevano nelle Valli di Comacchio' è 'Anguille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANGUILLE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si allevano nelle Valli di Comacchio
  • Risposta: ANGUILLE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AULE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Anguille? Le anguille sono pesci affascinanti che si trovano nelle acque delle Valli di Comacchio. Questi animali migrano tra il mare e i fiumi, adattandosi a diversi ambienti. La loro presenza rende le valli un luogo speciale per chi ama la natura e la pesca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si allevano nelle Valli di Comacchio: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Si allevano nelle Valli di Comacchio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Anguille. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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