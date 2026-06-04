Si allevano nelle Valli di Comacchio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si allevano nelle Valli di Comacchio' è 'Anguille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si allevano nelle Valli di Comacchio
- Risposta: ANGUILLE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AULE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Anguille? Le anguille sono pesci affascinanti che si trovano nelle acque delle Valli di Comacchio. Questi animali migrano tra il mare e i fiumi, adattandosi a diversi ambienti. La loro presenza rende le valli un luogo speciale per chi ama la natura e la pesca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si allevano nelle Valli di Comacchio: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Si allevano nelle Valli di Comacchio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Anguille. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.