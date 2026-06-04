Fu abitata dagli Ittiti

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fu abitata dagli Ittiti' è 'Asia Minore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASIAMINORE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fu abitata dagli Ittiti
  • Risposta: ASIAMINORE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 4-6
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 4
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAMNOE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Asia Minore? Asia Minore è una regione ricca di storia, un tempo abitata dagli Ittiti. Questa terra ha visto passare diverse civiltà, lasciando tracce di un passato affascinante. Le sue città e monumenti raccontano storie di antiche culture e tradizioni che ancora oggi affascinano chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fu abitata dagli Ittiti: risposta da 10 lettere

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