Fu abitata dagli Ittiti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fu abitata dagli Ittiti' è 'Asia Minore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S I A M I N O R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fu abitata dagli Ittiti

Fu abitata dagli Ittiti Risposta: ASIAMINORE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 4-6

4-6 Vocali: 6

6 Consonanti: 4

4 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: A A M N O E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Asia Minore? Asia Minore è una regione ricca di storia, un tempo abitata dagli Ittiti. Questa terra ha visto passare diverse civiltà, lasciando tracce di un passato affascinante. Le sue città e monumenti raccontano storie di antiche culture e tradizioni che ancora oggi affascinano chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fu abitata dagli Ittiti: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Fu abitata dagli Ittiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Asia Minore. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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