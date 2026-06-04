Fu abitata dagli Ittiti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fu abitata dagli Ittiti' è 'Asia Minore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fu abitata dagli Ittiti
- Risposta: ASIAMINORE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 4-6
- Vocali: 6
- Consonanti: 4
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAMNOE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Asia Minore? Asia Minore è una regione ricca di storia, un tempo abitata dagli Ittiti. Questa terra ha visto passare diverse civiltà, lasciando tracce di un passato affascinante. Le sue città e monumenti raccontano storie di antiche culture e tradizioni che ancora oggi affascinano chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fu abitata dagli Ittiti: risposta da 10 lettere
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