La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La parte terrestre abitata da organismi viventi' è 'Biosfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIOSFERA

Curiosità e Significato di "Biosfera"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Biosfera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Biosfera? La biosfera è l'insieme di tutte le zone della Terra in cui vivono organismi viventi, dall'atmosfera ai mari, passando per le terre emerse. È il luogo in cui si svolge la vita, un sistema complesso e delicato che interconnette tutti gli esseri viventi con l'ambiente naturale. È fondamentale per mantenere l'equilibrio del pianeta e sostenere la vita sulla Terra.

Come si scrive la soluzione Biosfera

Hai trovato la definizione "La parte terrestre abitata da organismi viventi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

O Otranto

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

A Ancona

