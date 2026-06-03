Vasetti da marmellate

Home / Soluzioni Cruciverba / Vasetti da marmellate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vasetti da marmellate' è 'Barattoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A R A T T O L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vasetti da marmellate

Vasetti da marmellate Risposta: BARATTOLI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B A O I

Inizia con: B

B Finisce con: I

Perchè la soluzione è Barattoli? I vasetti da marmellate sono piccoli contenitori di vetro o plastica usati per conservare dolci e conserve fatte in casa. Spesso hanno coperchi colorati e si prestano bene a essere regalati o usati come decorazioni in cucina. Sono pratici e ideali per mantenere fresche le preparazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Barattoli' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Vasetti da marmellate: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Vasetti da marmellate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Barattoli. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'vasetti'