Vasetti da marmellate
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vasetti da marmellate' è 'Barattoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vasetti da marmellate
- Risposta: BARATTOLI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BAOI
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Barattoli? I vasetti da marmellate sono piccoli contenitori di vetro o plastica usati per conservare dolci e conserve fatte in casa. Spesso hanno coperchi colorati e si prestano bene a essere regalati o usati come decorazioni in cucina. Sono pratici e ideali per mantenere fresche le preparazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vasetti da marmellate: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "Vasetti da marmellate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Barattoli. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.